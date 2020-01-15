Arkeolog Merve hayatına son verdi! Baskı ve mobbing iddiası

Gaziantep Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış, hafta sonunu geçirmek üzere Diyarbakır’da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış’ın merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi’nde oturduğu evine geldi.

Merve Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8’inci katından atlayarak yaşamına son verdi. Merve Kaçmış’ın cenazesi önceki günü yakınlarınca Diyarbakır’da toprağa verildi.

“ZİMMET DEVRİ OLAYI YAŞADI”

Kardeşinin intiharıyla ilgili açıklamada bulunan Ömer Ozan Kaçmış, Merve’nin intihar etmeden önce mektup yazdığını söyledi. Ağabey Kaçmış, şunları söyledi;

*Kardeşim yaklaşık 2,5 yıldır Gaziantep Zeugma Müzesi’nde çalışmaktaydı. Son 6-7 aydır kardeşim müzede bir zimmet devri olayı yaşadı.

*Kardeşim intihar etmeden önce hafta sonu buradaydı. Pazartesi sabahı bulunduğumuz binanın en üst katından atlayarak intihar etti. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk savcılığa gerekli yerlere bu konunun hukuk yoluyla takip edeceğiz.

*Hukuksal anlamda arayışımızı yapacağız ve konuyu takip edeceğiz. Mektup bırakmış, mektubu biz görmedik. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri mektubu almışlar.

*Mektubun içeriği hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Mektup şu an savcılıkta, inceleniyor. Baskı ve mobbing kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi.

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MOBBİNG NEDİR?

“Mobbing” terimi, bir kişiyi taciz etmek, sindirmek, kabadayılık yapmak ya da rahatsız etmek için işbirliği yapan bir grup kişiyi ifade eder. Bir işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana yönelik düşmanca davranışlarda bulunduğunda ve bu çalışanın kendilerinini güvende hissetmesini ve görevlerini yerine getirmesini zorlaştığında mobbing meydana gelir.

Mobbing ile uğraşan bireyler meslektaşları, üstleri veya astları olabilir. Bu davranış açık ve doğrudan, gizli ya da dolaylı olabilir.

HEDEFLERİ KİMLERDİR?

Genellikle en yaratıcı, etik ve yetkin olanlar. Bunun nedeni, diğer çalışanların işyerinde kendi pozisyonuna tehdit olarak algılamasıdır. Denetim otoriteleri aynı zamanda mobbing için önemli bir hedeftir. Bu durumlarda astlar, birbirleriyle işbirliği yaparak denetleyicilerini zayıflatırlar. Kadınlar, genç işçiler ve yaşlı çalışanların hedef alınma riski daha yüksektir ve sosyal hizmet, sağlık ve eğitim gibi belirli alanlarda mobbing oranları özellikle yüksektir. DHA