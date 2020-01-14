Kayıp Gülistan’ın odasında 10 gün sonra intihar mektubu bulundu

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 150 kişilik ekiple devam ediyor.

Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevki’inde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ’dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi’nin katılımıyla devam eden çalışmalar bugün de sürüyor.

ODASINDA İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU İDDİASI

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan elde edilen bilgilere göre, Gülistan Doku’ya ait olduğu iddia edilen bir intihar mektubu bugün yurttaki odasında bulundu. 10 gündür kayıp olan ve her yerde aranan Gülistan’ın yazdığı öne dürülen mektubun bugün ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti yarattı.

BARAJDA MAKAS VE REÇETE VE NOT BULUNDU

Öte yandan Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde ise dalgıçlar tarafından Gülistan’a ait el yazısının olduğu değerlendirilen notlar, ismi yazılı reçete ile olaydan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı belirlenen bir makas bulundu. Bulunan materyallerin kriminale gönderildiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimlerle tüm devlet kurumlarının katılımıyla her türlü bilgi ve bulguların titizlikle incelenip çalışmanın sürdürüldüğü aktarıldı. (İHA)