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Asansördeki corona diyaloğu Fahrettin Koca’yı isyan ettirdi

Asansörde maskesiz vatandaşları uyardığı anları Twitter hesabından paylaşan bir vatandaşın mesajını alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın' diyen var. Kendileri bugün yarın, tedavi altında olacaklar" dedi.

08:44 -
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Asansördeki corona diyaloğu Fahrettin Koca’yı isyan ettirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’da asansörde maskesiz vatandaşları uyardığı anları paylaşan bir vatandaşın mesajını alıntılayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Koca, “virüse karşı kendine güvenenlerin” hastalığı önce kendilerine, daha sonra yakınlarına bulaştıracağını belirterek, “Maskesini takmadığı için uyarıldığında, ‘Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın’ diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken, ne gerek var” ifadelerini kullandı.

“BEN İNMEM, SEN ÇIK”

Koca’nın alıntıladığı mesajda Twitter kullanıcısı şu ifadeleri kullandı:

“Asansöre bindim. Hemen peşimden 4 kişilik bir aile girdi asansöre, maskeleri yoktu. ‘Yanlış anlamazsanız siz sonraki asansöre binebilir misiniz? Maskeniz yok’ dedim. Herif ‘Yok ben inmem, istiyorsan sen çık, kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın’ dedi.”

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Son güncelleme: 08:45 17.08.2020
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