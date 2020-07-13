Asker uğurlaması hangi illerde yasak? Asker uğurlama töreni cezası ne kadar?

Toplum sağlığını riske atması ve sosyal mesafe başta olmak üzere hiçbir tedbire uyulmayan asker uğurlama törenleri birçok ilde valilikler tarafından yasaklandı. Alınan kararlara göre yasak süresince karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası kesilebilecek.

HANGİ İLLERDE ASKER UĞURLAMA YASAKLANDI?

Ankara, İstanbul, Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa Valilikleri asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığını duyurdu.

ASKER UĞURLAMA TÖRENİ KURALLARINA UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır.” Ancak hangi durumda hangi cezanın uygulancağına dair açıklama yapılmadı.

Avukat Rezan Epözdemir maske takmayanlara idari para cezalarının uygulanacağını söyleyerek, “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 3 bin 150 lira olacak. Kendisine uygulanan cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünen kişiler bu cezaya itiraz edebilir. Cezanın tebliğ edildiği andan itibaren itiraz süresi 15 gündür ve bu itiraz Sulh Ceza Hakimliklerine yapılır” dedi.