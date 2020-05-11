‘Askıda Fatura sayesinde 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailemizin faturası ödendi’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Mayıs'ta duyurusunu yaptığı Askıda Fatura uygulaması, ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturdu.

2 gün boyunca sisteme ihtiyaç sahiplerinin faturalarını kaydetmesinin ardından 6 Mayıs'ta ödeme sistemi açıldı ve hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarını ödemeye başladı.

100 BİNDEN FAZLA AİLENİN FATURASI ÖDENDİ

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Askıda Fatura sayesinde 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin faturasının ödendiğini duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Ailelerden o kadar samimi mektuplar geliyor ki, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm hayırseverlere teşekkürler.

* Geride kalan ailelerimizin de yanında olacağınızdan eminiz.

MEKTUPLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İmamoğlu, Twitter hesabından kendisine gelen mektupların fotoğrafını da paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, şunları belirtti:

* Bakmayın burada “İmamoğlu” yazdığına; bu mektuplar size…

* İçindeki o güzel cümlelerin sahibi sizlersiniz; 16 milyon İstanbullu, bu şehirde dayanışma ruhunu taşıyan, büyüten her bir yurttaşım…

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

‘https://askidafatura.ibb.gov.tr' adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyorlar.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise ‘https://sosinc.ibb.gov.tr' adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.

Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibine destek oluyor.