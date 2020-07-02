Astsubaydan Atatürk’le ilgili iğrenç paylaşım! Görevden uzaklaştırıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili Kars’tan herkesi üzen bir haber geldi. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu büyük Türk Ordusu’nda görev yapan ve devletten maaş alan bir astsubay Atatürk için “Büyük İngiliz projesi” dedi.

Sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yayın yapan ve köy enstitüleri ile genç cumhuriyet dönemini ilgilendiren paylaşımlarda bulunan Ankara Hasanoğlu Köy Enstitüsü’nün paylaşımlarına yorum yapan Ceran’ın kendisiyle tartışanlara Atatürk’ü Koruma Kanunu kaldırıldıktan sonra tartışabileceğini söylediği görüldü.

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Rafi Ceran’ın profilinde ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Kısa sürede binlerce kişiden tepki gören Ceran hesabını bir süre dondurdu. Sosyal medya kullanıcıları devletin memuru olan Astsubay Rafi Ceran’la ilgili bakanlığı göreve çağırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Kars Valiliği bir açıklama yayınlayarak Astsubay Ceran hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan J.Asb.Kd.Bçvş. Rafi Hasan CERAN'ın sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 02 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”