Avustralyalı askerin ülkesine götürdüğü bayrak yüz yıl sonra vatanına döndü

Türkiye'den nasıl ve ne amaçla götürüldüğü bilinmeyen Türk bayrağı yüz yıl sonra Türkiye'ye döndü. Henüz 17 yaşındayken önce Mısır, sonra Gelibolu'ya savaşmaya gelen bir Anzak askerinin ülkesine götürdüğü, askerin ölümünden sonra sır gibi sakladığı sandıktan çıkan Türk bayrağını torunu buldu. Dedesinin hatırasını aynı özenle saklayan torunu “Artık evinde olması gerekir” diyerek bayrağı dükkanına gelen Türk'e teslim etti.

Melbourne kentinde alışveriş için girdiği antikacının kendisine teslim ettiği bayrağı önce yaşadığı İspanya'ya sonra Türkiye'ye getiren fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat, bayrağı sergi açtığı Kuşadası Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi’ne teslim etti.

HİKAYESİNİ KİMSE BİLMİYOR

KUAKMER Yönetici Melek Sözer, bayrağın Avustralya'ya nasıl gittiği, neden özenle saklandığıyla ilgili bir bilgi edinemediklerini belirterek, şunları söyledi:

* Antikacı, dükkanına gelen iki kişiden birinin Türk olduğunu öğrenen bir Avusturalyalı, ‘bir dakika,' diyerek yanlarından ayrılıyor ve büyük ölçülerde bir Türk Bayrağıyla birlikte geri dönüyor.

* Sonra konuklarına dedesini anlatmaya başlıyor. Dede, 17 yaşındayken önce Mısır'da, sonra Gelibolu'da savaştırılmak üzere götürülen Anzak Kolordusu askerlerinden biri.

* Yaşamı süresince hakkında hiç konuşmadığı savaşın anılarını, evinin tavan arasındaki sandıkta saklamış. Ölümünden sonra bulunup açılan sandığın içinden savaşta giydiği üniforması, fotoğraflar ve birkaç kişisel eşyasının yanında, özenle katlanmış bir Türk Bayrağı çıkmış.

* Nelere tanık olduğunu bilemediğimiz bu Türk bayrağı, bir Anzak askerinin torunu tarafından ‘artık evinde olması gerekir' denilerek İspanya'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat emanet ediyor.

EMANETİ MÜZEYE TESLİM ETTİ

Emaneti kabul eden Bekat'ın geçen yaz İspanya'dan gelip KUAKMER'de fotoğraf sergisi açtığını söyleyen Melek Sözer, “KUAKMER'i görüp, tanıyıp, kendini KUAKMER gönüllüsü olarak ilan eden dostumuz, evine getirmek üzere teslim aldığı bayrağımızı, ‘Artık onun evi KUAKMER'dir' diyerek bizlere emanet etti. Bayrağımız her zaman KUAKMER'i onurlandıracaktır” diyerek Türkiye'ye getiren Ercan Bekat'a teşekkür etti.