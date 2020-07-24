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Ayasofya’da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Tarihi Ayasofya 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya, tarihi gün için hazırlıklarını tamamladı. Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi gece saatlerinde güvenlik önemleri kapsamında camii önü ve çevresinden uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi caminin çevresinde geçirdi.

07:45 -
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Ayasofya’da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Danıştay'ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ile güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı.

FOTO: İHA

VATANDAŞLAR ERKEN SAATTE AKIN ETTİ

Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu.

FOTO: İHA

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı. (İHA)

FOTO: İHA

 

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Son güncelleme: 08:02 24.07.2020
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