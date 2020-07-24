Ayasofya’da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Danıştay'ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ile güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı.

VATANDAŞLAR ERKEN SAATTE AKIN ETTİ

Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu.

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı. (İHA)