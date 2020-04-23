Aydın için sahur ve iftar vakitleri… Aydın ilk imsak vakti ne zaman? (2020 Aydın İmsakiyesi)

Müslümanların büyük bir sevinçle beklediği Ramazan Ayı, bu akşam kalkılacak il sahur ile başlayacak. Milyonlarca hanede gece ışıklar yanacak ve sofralar kurulacak. Müslümanlar, bereketi ile gelen Ramazan Ayı'nda oruç tutmanın mutluluğunu yaşayacak. Peki, Aydın için sahur ne zaman? Aydın imsak ve iftar vakitleri saat kaçta? İşte Diyanet tarafından yayınlanana Aydın için İmsakiye…

AYDIN 2020 İMSAKİYESİ

Aydın'da oruç tutacak vatandaşlar 24 Nisan Cuma gecesi ilk kez sahura kalkacak ve Aydın için imsak vakti 04:45. Aydınlılar ilk iftara kadar bir şey yemeyecek ve içmeyecek… Aydın'da ilk iftar vaktinin saati 19:59. Aydınlılar Ramazan ilk günün 15 saat 44 dakika oruç tutmuş olacak.

İMSAK VAKTİ NEDİR?

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2020 İmsakiyesi’ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan birçok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

ORUÇ TUTMAK İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

RAMAZAN AYINDA TUTULAN ORUCUN ÖNEMİ

Bakara Suresi’ne göre Kur’an’ın İslam peygamberi Hazreti Muhammed’e (sav) gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlar’a emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur’an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! ” (Bakara 185)

Bu ay boyunca gün doğumundan önceki alacakaranlık ile gün batımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.