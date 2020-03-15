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Azerbaycan’da Corona virüsü vakası 18’e yükseldi!

Azerbaycan'da 2 kişide daha Corona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 18’e yükseldi.

22:53 -
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Azerbaycan’da Corona virüsü vakası 18’e yükseldi!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

DURUMLARI STABİL

Açıklamada, 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Azerbaycan’da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 18'e yükseldi. Öte yandan Azerbaycan’da daha önce Corona virüsten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti. İHA

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