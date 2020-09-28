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Babanın isyanı: Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım…

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşandığı iddia edilen cinsel istismar ile ilgili açılan davada zanlı adli kontrolle salıverildi. Mağdurenin babası karara isyan etti: Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım. Avukatım olamadığı için de derdimizi anlatamadık.

11:17 -
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Babanın isyanı: Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım…

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde 14 yaşındaki N.Ö.'nün ailesi kızlarının 24 yaşındaki K.D. tarafından tarlada cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada Nazilli’de gözaltına alınan K. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 ay önce tutuklanan K.D., Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada suçlamaları reddetti. İfadeleri dinleyip dosyaları inceleyen mahkeme K.D.'nin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Mağdurenin babası H.Ö., “Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım. Avukatım olamadığı için de derdimizi anlatamadık. Zanlının Adli kontrol şartı ile salıverilmesi bizi üzdü” diye konuştu. (İHA)

Avukat aydın mahkeme
Son güncelleme: 11:20 28.09.2020
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