Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi açıklaması….

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NTV ekranlarında Funda Görey’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Corona virüsü salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirten Ersoy, söyle konuştu:

* Türkiye’de çok başarılı şekilde salgınla mücadele sürdürüldü. Nisan sonrasında artık normalleşme süreci başladı. 1 Haziran’dan itibaren turizm sektörü bir ivme kazanmaya başladı.

* Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya gibi ülkelerle yoğun hava trafiği başladı. 2020 beklentimiz çok yüksekti ama maalesef 2019 verilerine göre ciddi bir düşüş olacak.

* Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa 15 milyon turist sayısını yakalarız diye düşünüyoruz. 11 milyar dolarlık bir geliri de geçeriz diye düşünüyorum. Temmuz sonuyla 6 buçuk milyon turist sayısını yakaladık.

“Sezon geç başladı ama geç bitecek gibi görünüyor” ifadesini kullanan Ersoy, şöyle devam etti:

* Ülke genelindeki insanlarda ‘kendi ülkemde seyahat edeyim’ diye bir algı oluştu. Uluslararası hava trafiği de kapalıydı tabi. Bunun da etkisi var. Biz bu endişeleri gidermek açısından bir sertifikasyon programını hayata geçirdik.

* Avrupa’ya da örnek teşkil etti. Biz bunu hazırlarken sektör temsilcileriyle, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalıştık. Bu sertifikalı tesislerde çok az sorun yaşanıyor. Bunu sonrasında da devam etmek istiyoruz.

* Oda sayısını daha aşağı çekmek ve tedbirleri daha da arttırarak devam ettirmek istiyoruz. 4 bin 900 sertifikasyon verildi. Bunun yarısından fazlası konaklama.

* Şu anda muhtemelen yüzde 35-40’ına denk geliyordur sektörün. Bu kısa süreli bir salgın değil. Kriterlerimizi bununla birlikte yaşayacak hale getirmemiz lazım.

* Sertifikasyon konusunda ne hızlı olan Asya ülkeleri oldu. Çünkü çok sık yaşadılar salgınları. Onlar hazırlıklıydı. Biz de Türkiye olarak Avrupa’da öncü olduk.

“EKİPMAN YANLIŞ”

Galata Kulesi’nde tepki çeken restorasyon çalışmalarına da değinen Ersoy, şunları söyledi:

* Galata Kulesi bizim de hoş bulmadığımız bir fotoğrafla gündeme geldi. Ama tek bir kare ile yorumlamanın çok hakkaniyetsiz olduğunu belirtmek istiyorum.

* 1962’li yıllarda ilk kez ciddi bir restorasyon kararı alınıyor. Tabii o zamanki dönemin anlayışında beton ve betonarme kabul görmüş ama bugün kabul görnüyor.

* Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte bir restorasyon kararı alındıktan sonra Anıtlar Genel Kurulu’nun almış olduğu kararla, ‘Buraya özgü olmayan yapının malzemenin ayrıştırılması, raspalanarak özgün malzemenin kalması’ kararı veriliyor.

* Özellikle çatı kısmında, külah kısmı tamamen betonarma hale getirilmiş.

* Anıtlar Kurulu kararına istinaden çalışma başlıyor. Önce bir raspa yapılıyor, sonradan yapılan eklentiler oradan çıkartılıyor. Çürütme ve tümleme dediğimiz bir terim var. Beton orijinal yapıyı çürütüyor. Duvarın belli bir kısmı gitmiş ve tümlerken inşaat demiri betonla yapılmış.

* Anıtlar Kurulu ‘bunu al’ diyor. Daha özgün malzeme ile onu tümlüyorsunuz. Yapılan işlemler de bu aslında. Yapılan işlem doğru, kullanılan ekipman yanlış.