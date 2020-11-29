Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri’nde hasta yükü ve hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini belirterek, “Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul’da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor” dedi. (DHA)