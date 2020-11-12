Bakan Koca, Uğur Şahin ile görüştü

COVID-19'a karşı Almanya merkezli BioNTech ile birlikte bir aşı geliştiren Pfizer, yapılan sonuçlarda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda etkili olduğunu duyurmuştu. Sözkonusu araştırmanın arkasında Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci bulunuyor.

Aşıyı geliştiren BioNTech CEO'su Şahin, “Bu bir zaferdir. Aşı en az 1 yıl insanları hastalıktan koruyacaktır” demişti. Pfizer de , ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

BAKAN KOCA, UĞUR ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* PROF. DR. UĞUR ŞAHİN'LE bir telefon görüşmesi yaptım.

* Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi.

* Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.

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