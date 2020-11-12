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Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp uyardı

Son aylarda artışa geçen corona virüsü vakalarına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Güncellenme: 23:43, 12/11/2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yoğun bakım videolarını paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.”

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Öte yandan Türkiye’de corona virüsünde yeni hasta sayısı hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı tabloya göre son 24 saatte 2 bin 841 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 404 bin 894'e çıktı. 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 233'e yükseldi.

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