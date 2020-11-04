Barış Atay’a saldıranlar hakim karşısına çıktı: Milletvekili olduğunu bilmiyordum

İstanbul Kadıköy'de 31 Ağustos'ta Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuklu sanıklar Ömür Canpolat (35), Çağlar Baş (23) ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın (23) yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki Barış Atay duruşmaya gelmedi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Ömür Canpolat savunmasında, 3 kişi dar bir sokakta yürüdüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Olay kesinlikle müştekinin milletvekili sıfatıyla ilgili olarak meydana gelmemiştir. Müşteki bir arkadaşı ile önümüzden yürüyordu. Müştekiden yol vermesini istedim. Bu aşamaya kadar müştekinin zaten yüzünü hiç görmemiştim.

* Bu yüzden de müştekiyi görüp tanıma imkanım olmadı. Biz yol isteyince müşteki sen kim oluyorsun da benimle muhatap oluyorsun tarzında bir şey söyledi.

* Ben kendisine ‘beyefendi sakin olun yol verin geçelim' dedim. Ancak müşteki yol vermediği gibi bize hakaret etti. Kesinlikle müştekinin iddia ettiği gibi ‘vatan haini' ve ‘şerefsiz' demedim.

MİLLETVEKİLİ OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ SAVUNDU

Sanık Çağrı Hasan Çalışkan ise şöyle konuştu:

* Bir sokakta müşteki yanında arkadaşı ile yürüyordu. Ömür Canpolat kendisinden yol istedi. Müşteki ise arkasını döndü. Bir arbede çıktı. Müşteki bir anda benim sırtıma tekme attı yere düştüm. Ben yerden kalktığımda arbede bitmişti.

* Bu olaylar yaşanırken ben kesinlikle müştekinin milletvekili olduğunu bilmiyordum. Ertesi gün haberlerde bu kişilerin milletvekili olduğunu öğrendim ve hemen karakola gittim.

Sanık Çağlar Baş ise, vatan haini gibi ifadeler kullanmadıklarını ve arbede yaşandığını söyleyerek suçsuz olduğunu savundu.

ATAY'IN AVUKATI HALİL SEZAİ ÖRNEĞİ VERDİ

Sanık avukatlarından İbrahim Alper Kahraman, “Sanıklar basit yaralama suçundan yargılanmakta olmalarına rağmen halen tutuklular. Karşısındaki kişinin kamu görevlisi olduğunu bilme ihtimalleri yoktur. Gece o saatte müşteki kamu görevi mi ifa etmekteydi. Bu suç başkasına karşı işlenseydi kesinlikle tutuklu kalmazlardı” diyerek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Barış Atay'ın avukatlarından İsmail Demirci, “Bunun en iyi yakın örneği yakın zamanda aynı suçtan tutuklanmış olan bulunan Halil Sezai'dir. Halil Sezai eylemi bireyseldir. Olay bir hiyerarşik bir yapı içerisinde örgütlü olarak eylem sonrasında buluşma noktası saptanana kadar planlı bir şekilde gerçekleşmiştir” dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Barış Atay'a çağrı kağıdı gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan Barış Atay'ın 31 Ağustos saat 01.00 civarında arkadaşıyla yürüdüğü sırada şüpheli Ö.C.'nin arkadan koşup “şerefsiz vatan haini” diye bağırarak saldırdığı anlatıldı.

İddianamede, Atay'ın kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.Ç. ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha saldırıp yaklaşık 1 dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları kaydedildi. Daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtığının kaydedildiği iddianamede, Atay'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı aktarıldı.

İddianamede şüphelilerden Ö.C.'nin “kamu görevlisine karşı yaralama” ve “kamu görevlisine karşı hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya, diğer şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.Ç.'nin ise “kamu görevlisine karşı yaralama” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.