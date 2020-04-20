Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ‘gizemli’ açılış

789 bin metrekare arsa ve 1 milyon metrekare toplam inşaat alanına kurulacak olan, 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı.

Rönesans Holding tarafından 25 yıl süreyle işletilecek hastane “Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı” olarak lanse ediliyor, maliyeti ise kamuoyundan gizleniyor.

KONSORSİYUM İKİ YIL BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMADI

Başakşehir Şehir Hastanesi ihalesini Emsaş İnşaat, Sürat Bilişim, PBK Architects., Ascension Group., Allen Shariff Corporation, Meinhardt Group, May Eczanesi, Forcimsa Empresa Constructora, S.A., Consortio Intenational Engineering Consultants, Şahin Tıp Sanayi şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum kazandı.

RÖNESANS, GİRMEDİĞİ İHALEYİ KAZANDI!

İstanbul İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. ( IHIC) adıyla bir şirket kuran konsorsiyum, 25 Mart 2013'te Sağlık Bakanlığıyla anlaşma imzaladı. Ancak iki yıl boyunca çivi çakılmayan projede, Ağustos 2015'te Rönesans Holding devreye girdi ve IHIC'in tüm hisselerini devir alarak ihalesine girmedikleri hastane ihalesinin ‘kazananı’ oldu.

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BEŞ ŞEHİR HASTANESİ İŞLETİYORLAR

Bugün Başakşehir'de hizmete açılanla birlikte 11 şehir hastanesi faaliyette bulunuyor. Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa şehir hastanelerinde de yer alan Rönesans Holding toplamda 5 şehir hastanesini işletiyor. Grup ayrıca, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanelerini Sağlık Bakanlığı’yla birlikte hizmete açacak.

SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETLENMİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında bu yana yürüttüğü şehir hastaneleri projeleri Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinin ihale dokümanı ile yatırım ve işletme dönemine ait sözleşme ve eklerini devletin denetim elemanlarıyla paylaşmıyor.

‘TİCARİ SIR’ DEYİP, CEVAP VERMEDİLER!

Milletvekilleri ve gazetecilerin şehir hastanelerinin maliyeti ve işletmesi hakkındaki soruları bugüne kadar ‘ticari sır’ gerekçesiyle cevapsız kaldı. Bu nedenle hastanelerin kira bedelleri ve devlet bütçesi üzerindeki yükü tek tek bilinemiyor.

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ARAZİ HAZİNE’NİN, SAĞLIK BAKANLIĞI KİRACI!

Şehir hastaneleri, bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen Hazine arazileri üzerine şirketler tarafından yapılıyor. Bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı kiracı konumunda yer alıyor. Mülkün sahibi olan şirketlere Sağlık Bakanlığı en az 25 yıl boyunca kira ve bina bakım parası ödüyor.

ŞİMDİYE KADAR 6.2 MİLYAR TL ÖDENDİ

Şehir hastanelerinin kirası döner sermayeden ödeniyor. Döner sermayeden yapılacak ödemelerde öncelik bu kiranın karşılanması. 2019 sonu itibarıyla hizmete sokulan 10 şehir hastanesi için 6.2 milyar TL kira ve hizmet ödemesi yapıldığı belirtiliyor. 2020 Sağlık Bakanlığı bütçesinde şehir hastaneleri için 10.4 milyar lira ödene ayrılmıştı, bu bakanlığın bütçesinin yüzde 17.7'sine denk geliyor.

TOPLAM MALİYET 67 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Kamu özel işbirliğiyle hayata geçirilen şehir hastanelerinin Türkiye ekonomisi toplam maliyeti konusunda değerlendirmede bulunan Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Uğur Emek, 25 yılının sonunda ortaya çıkacak bedelin 67 milyar dolar olacağını söyledi. Prof. Emek, “Devletin 33 milyar dolar kadar kullanım bedeli için 34 milyar dolar da hizmet bedeli için ödeme yapacağını ön görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.