Şehir hastanelerinde fiyat uçurumu!

Sayıştay denetçileri, şehir hastanelerinde yaptığı denetimlerde miktara bağlı hizmetlerin temininde, hizmet ödemelerine ilişkin alt kalemler oluşturularak her bir alt kalem için garanti miktar ve tutarlarının belirlendiğini tespit etti.

İşletme dönemine geçmiş sekiz şehir hastanesine ait harcama belgeleri üzerinden yapılan incelemeye göre atık, sterilizasyon, çamaşırhane, yemek ve görüntüleme hizmetlerinin temin ve hizmet ödemelerine ilişkin belirlenen birim fiyatlarda büyük fark bulunuyor.

Aradaki uçurumu örneklerle ortaya koyan Sayıştay denetçilerinin rapora yazdığı bilgilere göre, Adana, Mersin, Yozgat, Isparta, Kayseri, Eskişehir, Manisa ve Elazığ şehir hastaneleri arasında tıbbi atık kalemi için en düşük birim fiyat ile en yüksek birim fiyat arasında yüzde 830 fark bulunuyor. Tıbbi olmayan atık alt kaleminde ise bu fark yüzde 1849'a çıkıyor.

AYNI FİRMA 14 KAT FİYAT FARKI

Şehir hastanelerinin çamaşır hizmetleri ise 5 farklı kalemde karşılanıyor. Yapılan ödemeler için ameliyathane çarşafları, kişisel hasta kıyafetleri, perdeler (diğer), personel üniforması ve yatak çarşafı olmak üzere toplam 5 alt kalem belirlendiğini ifade eden Sayıştay denetçileri, yapılan ödemelerde hastaneler arasındaki en düşük birim fiyat ile en yüksek birim fiyat arasındaki uçuruma dikkat çekti.

Buna göre, ameliyat çarşafları için yüzde 1506, kişisel hasta kıyafetleri için yüzde 659, perdeler için yüzde 942, personel üniforması için yüzde 551 ve yatak çarşafı için yüzde 1114 fiyat farkı olduğu görüldü.

Öte yandan, Yozgat Şehir Hastanesinin çamaşırhane hizmetlerini yürüten alt yüklenicisinin, Sorgun Devlet Hastanesine de aynı hizmeti sunduğunu tespit eden Sayıştay denetçileri, firmanın Sorgun Devlet Hastanesi'ne hizmet karşılığı olarak teklif ettiği bedel ile şehir hastanesine sunduğu çamaşır hizmetinin ortalama birim fiyatı arasında 14 kat fiyat farkı olduğu tespit edildi.

2018 yılında faaliyette bulunan tüm şehir hastaneleri için, ameliyat seti ve ameliyathane sterilizasyonu için, hizmet alt kalemi ve birim fiyatı belirlendi. Sayıştay'ın tespitine göre Ameliyat seti için, en düşük birim fiyat ile en yüksek birim fiyat arasında yüzde 1268 fark bulunuyor. Ameliyathane sterilizasyonu için bu fark yüzde 3469'a ulaştı.

KEMOTERAPİ'DE UÇURUM

Hastanelerin hak edişleri incelendiğinde görüntüleme hizmetini birim fiyatları arasındaki uçurum dikkat çekiyor.

Kemoterapi ilaç hazırlama alt kalemi için, en düşük birim fiyat ile en yüksek birim fiyat arasında yüzde 35 bin 599 fark var. Elazığ Şehir hastanesinde 1 liraya ilaç hazırlanan kemoterapi ilacı Adana'da 355,99 liraya hazırlanıyor Mersin'de bu rakam 176, Isparta'da 90, Eskişehir'de 37 lira seviyesinde bulunuyor.

YEMEK ÜCRETLERİ

Şehir hastanelerinin yemek hizmetlerine ilişkin olarak yaptığı ödemelerin, temelde akşam yemeği, gece, ikindi, kuşluk, kahvaltı, öğle yemeği ve diğer olmak üzere 7 alt kalemden oluştuğunu belirleyen Sayıştay, hastaneler arasında yemek ücretleri arasında yüzde 295'e varan oranda farklar bulunduğu belirledi.

BAKANLIK “ÖNLEM ALINIYOR” DEDİ, AMA…

Sayıştay'ın şehir hastanelerindeki fiyat farklarına ilişkin tespitlerine Sağlık Bakanlığı, “hizmet kalemlerinin alt kırılımlarının standart hale getirilmesi ve aynı hizmet için geniş bir skalada fiyat oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınması amacıyla ek mutabakatlar düzenlenmektedir” cevabını verdi. Bu açıklama üzerine Sayıştay raporuna, “Söz konusu ek mutabakatların kapsam ve içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunulmamıştır” notunu düştü.