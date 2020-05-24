Bayram mesajları ve sözleri (24 Mayıs 2020) Kalpleri sevgi ile dolduran, gülümseten bayram mesajları…

Bayramlar berekettir, umuttur, ve özleyenlerin kavuşmasıdır. 2020 Ramazan ayını sevdiklerimizden ayrı geçirdik. Bu nedenle Ramazan Bayramı da daha buruk geçiyor. Corona virüsü nedeniyle bayramlaşamadığımız ailemiz ve arkadaşlarımızla bayram mesajları ile bayramlaşacağız. Ramazan Bayramının coşkusunu kalbimizde sonuna kadar hissetmeliyiz ve mesajlarla sevdiklerimizi unutmadığımızı göstermeliyiz. Kutlama için en güzel Ramazan Bayramı mesajlarını ve sözlerini haberimizde sizler için derledik. En güzel, en anlamlı, gülümseten, arkadaşlara ve sevgiliye özel, dualı bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2020 Ramazan Bayramına özel en güzel ve en farklı resimli bayram mesajları…

EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ramazan Bayramı bayramlaşma geleneği bu yıl mesajlar üzerinden gerçekleşiyor. En güzel bayram mesajlarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte en güzel Ramazan Bayramı mesajları…

– Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

– Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar, Ramazan Bayramınız mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

– Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

– Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

– Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

EN ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI

Ramazan Bayramı kalpleri birleştiren, insanların birbirini hatırladığı çok özel bir gündür. Bu özel günde bayram mesajınızın anlam dolu olmasını istiyorsanız sizin için seçtiğimiz en anlamlı mesajları okumanızı tavsiye ederiz.

– Bu bayram belki birbirimizden uzağız ama gönüllerimiz daima bir kalacak. Daha mutlu bayramlarda bir arada olmak ümidiyle… Bayramınız Mübarek Olsun

– Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

– Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

ESPRİLİ, GÜLDÜREN BAYRAM MESAJLARI

– Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

– Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

– Tanrı'dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi… İyi bayramlar

DUALI BAYRAM MESAJLARI

Bayram mesajı atarken sevdikleriniz için dua etmek istiyorsanız. Güzel dileklerinizi dualı olarak da mesaj atabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz dualı bayram mesajları…

– Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun…

– Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

– Bizi yaratan ALLAH’a şükürler Olsun, bütün Müslümanlara hayırlı olsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

– Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!





DOST VE ARKADAŞLARA ÖZEL BAYRAM MESAJLARI

Bayramı ayrı geçirdiğimiz arkadaşlarımızı onlara özel göndereceğimiz mesajlarla hatırlıyoruz. İşte arkadaşlarınıza ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en özel bayram mesajları…

– Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.

– Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

– Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

SEVGİLİYE ÖZEL BAYRAM MESAJI

Corono virüsü nedeniyle sevgilinizden ayrı bir bayram geçiriyorsanız bugün onu unutmadığınızı bayram mesajı ile gösterebilirsiniz. İşte sevgiliye özel bayram mesajları….

– Sevgilim bugün ve bütün bayramlar beraber olmak umudu ile bayramın kutlu olsun.

– En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan Bayramını kutlarım.

– Ramazan Bayramın kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun sevgilim….