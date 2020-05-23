Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bayram namazı detayı… Bayram namazı farz mı sünnet mi?

Bu sene sokağa çıkma yasağı ve camilerin kapalı olması sebebiyle bayram namazı cemaatle birlikte kılınamayacak. Vatandaşlar merakla şimdi bayram namazı hakkında detayları araştırıyor. Peki bayram namazı farz mı sünnet mi?

14:47 -
Haberler Gündem
Bayram namazı detayı… Bayram namazı farz mı sünnet mi?

Bayram namazı yaklaşırken bayram namazının farz mı, sünnet mi olduğu ile ilgili detaylar vatandaşlarca merak ediliyor. Bayram namazının faz ya da sünnet olmasına dair farklı yorumlar bulunuyor. İşte merak edilenler…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma ...

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Ankara Cuma Cuma namazı Cuma namazı saat kaçta istanbul izmir saat kaçta
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more