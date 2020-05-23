Bayram namazı detayı… Bayram namazı farz mı sünnet mi?

Bayram namazı yaklaşırken bayram namazının farz mı, sünnet mi olduğu ile ilgili detaylar vatandaşlarca merak ediliyor. Bayram namazının faz ya da sünnet olmasına dair farklı yorumlar bulunuyor. İşte merak edilenler…

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.