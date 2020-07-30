Bayram namazı saat kaçta? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir il il Kurban Bayramı namazı saatleri!

Kurban Bayramı heyecanı Arefeyle birlikte başladı. İslamda ayrı bir yeri olan bayramların ikincisi Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü kutlanacak. Kurban Bayramı ise her yıl olduğu gibi bayram namazıyla karşılanacak. Camilere gidecek olan Müslümanlar bu sene corona virüsü nedeniyle bayram namazı ibadetini tedbirler altında gerçekleştirecek. İllere göre farklılık gösteren Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Balıkesir, Konya, Gaziantep ve geriye kalan tüm illerin bayram namazı saatlerini sayfamızdan görebilirsiniz. İşte 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı namazı saatleri…

BAYRAM NAMAZI HAKKINDA

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek‘atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı

kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler’e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Şâfiîler’e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.

Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rek‘atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere “zâit tekbirler”

denir. Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rek‘atta kıraatten önce, ikinci rek‘atta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bırakılır (ref‘ ve irsâl). İlk rek‘atta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır (itimâd) ve “Sübhâneke” okunur. Bundan sonra imamla birlikte zâit tekbirlere geçilir.

İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise alçak sesle olur. Allahüekber denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üç kere “sübhânellah” diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır; aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra bu

rek‘attaki zâit tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice eûzü ve besmele çektikten sonra

açıktan okumaya başlar. Fâtiha’dan sonra bir sûre daha okur, rükû ve secdeden sonra ikinci rek‘ate kalkılır. İkinci rek‘atta imam, Fâtiha ve arkasından bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır ve eller yanlara salıverilir. Dördüncü tekbir rükûa geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükûya gidilir ve namaz tamamlanır.

Diğer mezheplerde tekbir sayısı ile ilgili farklı uygulamalar da vardır. Namazdan sonra imam minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbe okur. Cuma hutbesindeki hamdü senâya bedel olarak bu hutbede, Allâhü ekber, Allâhü ekber; lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd der, cemaat bu tekbirlerde imama eşlik eder. İmam, cuma hutbesinde olduğu gibi, hutbeyi iki hutbe yapıp arasını kısa bir oturuşla ayırır. Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir. Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.

Bayram namazının ilk rek‘atına zâit tekbirlerin alınmasından sonra yetişip imama uyan kimse, iftitah tekbirini aldıktan sonra Sübhâneke okumaz,

hemen zâit tekbirleri alır. Eğer imam rükûda iken yetişmiş ise bu takdirde, ayakta tekbir alıp imama iktidâ eder ve hemen rükûa gider ve rükû tesbihlerinin yerine zâit tekbirleri ellerini kaldırmaksızın orada yapar. Yetiştiremezse zâit tekbirler ondan düşmüş olur. İmama ikinci rek‘atta yetişmiş olan kimse ise imam selâm verdikten sonra, kılamadığı birinci rek‘atı kazâ etmek için kalktığında zâit tekbirleri kıraatten sonraya bırakır.

TÜM İLLERİN KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

Adana bayram namazı saati: 06:15

Adıyaman bayram namazı saati: 06.01

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:31

Ağrı bayram namazı saati: 05:39

Aksaray bayram namazı saati: 06:17





Amasya bayram namazı saati: 06:06

Ankara bayram namazı saati: 06:19

Antalya bayram namazı saati: 06:33

Ardahan bayram namazı saati: 05:38

Artvin bayram namazı saati: 05:41

Aydın bayram namazı saati: 06:43





Balıkesir bayram namazı saati: 06:40

Bartın bayram namazı saati: 06:18

Batman bayram namazı saati: 05:50

Bayburt bayram namazı saati: 05:49





Bilecik bayram namazı saati: 06:30

Bingöl bayram namazı saati: 05:51

Bitlis bayram namazı saati: 05:45

Bolu bayram namazı saati: 06:23

Burdur bayram namazı saati: 06:34

Bursa bayram namazı saati: 06:34

Çanakkale bayram namazı saati: 06:45





Çankırı bayram namazı saati: 06:15



Çorum bayram namazı saati: 06:10



Denizli bayram namazı saati: 06:38

Diyarbakır bayram namazı saati: 05.53

Düzce bayram namazı saati: 06:24



Edirne bayram namazı saati: 06:41



Elazığ bayram namazı saati: 05:56



Erzincan bayram namazı saati: 05:53



Erzurum bayram namazı saati: 05:46





Eskişehir bayram namazı saati: 06:29



Gaziantep bayram namazı saati: 06:06



Giresun bayram namazı saati: 05:55



Gümüşhane bayram namazı saati: 05:52



Hakkari bayram namazı saati: 05:40





Hatay bayram namazı saati: 06:13



Iğdır bayram namazı saati: 05:35



Isparta bayram namazı saati: 06:32

İstanbul bayram namazı saati: 06:33

İzmir bayram namazı saati: 06.45

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 6:07

Karabük bayram namazı saati: 06:18



Karaman bayram namazı saati: 06:23





Kars bayram namazı saati: 05:37



Kastamonu bayram namazı saati: 06:13



Kayseri bayram namazı saati: 06:11

Kırıkkale bayram namazı saati: 06:17



Kırklareli bayram namazı saati: 06:38





Kırşehir bayram namazı saati: 06:15



Kilis bayram namazı saati: 06:08



Kocaeli bayram namazı saati: 06:29





Konya bayram namazı saati: 06:24



Kütahya bayram namazı saati: 06:32



Malatya bayram namazı saati: 06:00

Manisa bayram namazı saati: 06:43





Mardin bayram namazı saati: 05:52



Mersin bayram namazı saati: 06:18



Muğla bayram namazı saati: 06:42



Muş bayram namazı saati: 05:47





Nevşehir bayram namazı saati: 06:14



Niğde bayram namazı saati: 06:16



Ordu bayram namazı saati: 05:57



Osmaniye bayram namazı saati: 06.11

Rize bayram namazı saati: 05:47



Sakarya bayram namazı saati: 06:27



Samsun bayram namazı saati: 06:03



Siirt bayram namazı saati: 05:47





Sinop bayram namazı saati: 06:06



Sivas bayram namazı saati: 06:03

Şanlıurfa bayram namazı saati: 06.00

Şırnak bayram namazı saati: 05:45

Tekirdağ bayram namazı saati: 6:39

Tokat bayram namazı saati: 06:04

Trabzon bayram namazı saati: 05:50

Tunceli bayram namazı saati: 05:54

Uşak bayram namazı saati: 06:35

Van bayram namazı saati: 05:40

Yalova bayram namazı saati: 06:32

Yozgat bayram namazı saati: 06:12

Zonguldak bayram namazı saati: 06:21