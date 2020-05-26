Bayramda kahreden görüntüler: Yörük Ana’nın isyanı

İddiaya göre Yörük Ana olarak tanınan Döndü Deveci ve ailesi yaklaşık 750 küçükbaş hayvanla birlikte Hatay'ın Hassa ilçesinden Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Çokca Yaylası'na göç etmek istedi.

Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde jandarma kontrol noktasında durdurulan yörük ailesinin izinleri olmadığı gerekçesiyle Çokça Yaylası'na gidişlerine izin verilmedi.

Arslantaş köyü civarında soğuk ve karlı havada mahsur kalan aralarında 8 çocuğun bulunduğu 12 kişilik aile yaşadıkları durumu cep telefonuna kaydederek yetkililerden yardım istedi.

“BURANIN ANAHTARINI KİMİN ELİNE VERDİLER ?”

4 yıldır Çokca Yaylası’nda hayvanlarını otlatmak için izin aldıklarını ancak bu yıl Develi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dilekçelerinin reddedildiğini belirten Mustafa Deveci şunları söyledi:

* Yüzyıllardan beri geldiğimiz yaylaya, 4 seneden beri aldığımız izni de hiçe sayıp bizi almadılar.

* ‘Yörükleri burada görmek istemiyoruz' diyerek dilekçe veren muhtarların niyeti ne? Yörüklerin suçu neymiş? Şah Süleyman, Ertuğrul Gazi, Atatürk, Adnan Menderes, Ömer Halisdemir yörük.

* Ben yörüklüğümden gurur duyarım. Burayı kapatıp da buranın anahtarını kimlerin eline verdiler. Şu an karın altındayız. Devlet ve Tomarza yetkilileri bizi buraya terk ettiler. Benim çoluğum çocuğum, malım burada kırılsın mı?

“BEN TERÖRİST MİYİM?”

Arslantaş köyü girişinde jandarma kontrol noktasına isminin verildiğini aktaran Mustafa Deveci sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bir ormancı traktörüyle gelen oğluma ‘ben orucum siz oruç da tutmazsınız' demesinin anlamı nedir ? Biz Müslümanlığı ondan mı öğreneceğiz. Elhamdülillah biz Müslümanız.

* Adana il sınırından Kayseri il sınırına gelirken Arslantaş köyünde corona virüsünden dolayı bekleyen jandarmalara benim ismim verilmiş.

* Jandarma kimliğimi gördükten sonra komutana ‘Aranılan adamı bulduk 'dedi. Bu aranan kişinin suçu neymiş? Ben terörist miyim? Sesimi Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız duysun.

“ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

Kendisi ve çocuklarının soğuk havada hastalandığını belirten Yörük Ana Döndü Deveci ise şunları kaydetti:

* Benim aslım Arslantaş köyünden. Biz buraya 4 seneden beri iznimizle yaylaya geliyoruz. Biz yüzyıllardan beridir buradayız. Hepimiz burada doğduk. Burada bacımın ve çocuğumun mezarı var.

* Bize niye böyle yaptılar. Biz bu işin aydınlanmasını istiyoruz. Bizim suçumuz neymiş bilmiyoruz. Muhtarlar para diyor? Ormancı para diyor?

* Bizim hiçbirimizin burada emekliliği yok. Ben ağzımın orucuyla buraya geldim. Ben hasta kadınım. Ben burada ölsem ne olacak? Çoluk çocuk hep hasta olduk.

* Hatay'da halimizi hatırımızı soran vardı. Burada bizi soran kimse yok. Elinizi vicdanınıza koyun.

“SEN ŞİMDİ ORUÇ DA TUTMAZSIN”

Muhtarların kendilerine engel çıkardığını belirten Ahmet Deveci ise şöyle konuştu:

* Jandarma komutanı ve ormancılar benim yolumu keserek burası yasak dediler. Henüz izin kağıdımın çıkmaması nedeniyle bana buradan geri çıkacaksın dediler. Ben ‘burada biraz beklemek istiyorum’ dedim.

* Daha sonra bana ağzımızın orucuyla ‘bizi burada daha fazla bekletme, sen şimdi oruç da tutmazsın' dediler. Ben de 2 gündür yolda olduğumu oruç tutacak durumda olmadığımı söyledim.

* Orada muhtarlar da vardı. Onlar da ‘biz burada yörükleri istemiyoruz' diye dilekçe vermişler. Yörüklerin bu zamana kadar kime zararı olmuş. Geçen yıl muhtarlar bizden 15 bin lira istedi, vermeyince bu işler başımıza geldi.

* Biz burada 2 gündür karın altındayız. Odunumuz yok, suyumuz yok. Malımızın çadırı yok. Biz bir yere yerleşip hayvanlarımıza çadır kuracaktık ama burada karın altında kaldık. 3-4 malım burada telef oldu.

ASKERLERİMİZ İÇİN KURBAN KESMİŞTİ

Öte yandan Yörük Ana Döndü Deveci, Hatay Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için kurban kesmesiyle haberlere konu olmuştu. Deveci’ye ‘Yörük Ana’ ismi de askerler tarafından verilmmişti. Barış Pınarı bölgesine yapılan bir hava harekatında da uçaklardan atılan bombaların üzerine ‘Yörük Ana’ yazılmıştı.