Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı ne zaman?

Corona virüsü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayatı felç ediyor. İşyerleri açılamıyor, insanlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Yani corona virüsü hem sağlığımızı hem psikolojimizi hem de ekonomimizi etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlar Ramazan Bayram’ında durumun ne olacağını merak ediyor. ‘Ramazan Bayramı ne zaman?’, ‘Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ soruları akılları karıştırıyor. İşte Ramazan Bayramı’nın tarihi ve bayramda sokğa çıkma yasağına dair detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan’ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı’nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının tüm Türkiye’de mi yoksa yine 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta mı olacağı ise henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ile ilgili şunları söylemişti;

“İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.”

Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs’ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.