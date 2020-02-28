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Son dakika… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

05:53 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib’de 33 askerimizin şehit edildiği İdlib saldırısının ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Fuat Oktay, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı savaş suçlusu olarak nitelendirdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

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Son güncelleme: 06:33 28.02.2020
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