Bekir Coşkun ifade ve basın özgürlüğünün simgesi oldu

Coşkun, 4 Eylül 2013'teki “Boyalı Merdivenler” yazısı nedeniyle AKP'li vekillerin şikayeti üzerine yargılanmış, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. AYM bu kararı “İfade özgürlüğünün ihlali” olarak değerlendirip suç görmemiş ve Coşkun'a 5 bin lira tazminat ödenmesini hükmetmişti. AYM Başkanı Arslan da, haber nedeniyle tazminata mahkum edilen gazetecilere yönelik başvuruda “Hak ihlali görmeyen” AYM kararına karşı çıkıp muhalefet şerhi yazdı. Arslan, Coşkun'un yazısını ve AYM'nin 2015'teki kararını hatırlatarak şöyle dedi:

ÖZGÜRLÜK GENİŞ OLMALI

“Gördükleri işlev nedeniyle siyasetçiler diğer kişilere göre haklarındaki haber ve eleştirilere daha hoşgörülü olmak durumundadır. (Bekir Coşkun 2014/12151-4.6.2015) Basının bazı haberleri rahatsız edici ve kışkırtıcı olabilir. Demokrasilerde gözetleyici işlevi gören basının, özellikle siyasilere yönelik haber yaparken çok daha geniş bir özgürlük alanına sahip olması gerekir. Basına yönelik hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulması, ifade ve basın özgürlüğünü kullananlar üzerinde, ciddi caydırıcı etki yaratır.”