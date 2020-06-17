Bilim Kurulu üyesi Özlü: Virüs küçük dalgalanmalar şeklinde devam edecek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan sonra TV 5 kanalında konuştu.

11 Mayıs’ta başlayan ve 1 Haziran itibariyle genişletilen normalleşme süreciyle ilgili konuşan Özlü, şu ifadeleri kullandı;

*Neden salgın daha durmadan normalleşmeyle ilgili adımların atıldığına şahit oluyoruz? Çünkü görüldü ki bu virüs yakın bir zamanda tümüyle dünyadan gitmeyecek.

*Ne yaparsak yapalım virüsü durdurabilecek bir gücümüz yok. Aşı çalışmaları devam ediyor ama henüz daha aşılar bulunmadı. Bulunsa bile bunun uygulanması kolay bir zaman değil.

*En az bir 6 ay 1 yıl belki daha uzun bir süre bu normalleşmeyi bekletmek, ertelemek olası değil. Bir yerden başlamak zorundasınız. İnsanlar uzun süre evde kalamaz, zaten bunaldı da insanlar.

*Ciddi bir şekilde talep ettiler, 30 milyona yakın bir nüfus 3 aydır mahsur kaldılar. Dolayısıyla başlatmak gerekiyordu. 15 gün, 1 ay, 2 ay daha bekleyelim deseniz bu süreç bitmeyecek.

*2 ay sonra başladığınızda aynı sorunla yine yüzleşeceksiniz. Bir yerden başlanması gerekiyordu, başlandı.

“TOPLUMSAL ALGIDA BİR SORUN VAR”

Normalleşmenin doğru yapılıp yapılamadığını değerlendiren Özlü, “Normalleşmeyi doğru anlayamadık diye düşünüyorum. Toplumsal algıda bir sorun var. Belki bu bizim yeterince iyi anlatamamızdan kaynaklanıyor. Ya da bazı kesimlere ulaşamamızdan kaynaklanıyor ama ne olursa olsun bir takım yurttaşlarımız, normalleşmeyi eskiye dönüş olarak algıladı. Salgın bitti, tehlike geçti, her şey eskiye döndü gibi algılandı. Oysa böyle bir gerçeklik yok. Virüs hala bulaşmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ŞU ANDA BAŞLAYAN ATAK KÜÇÜK DALGALANMALAR ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK”

“Daha yüksek vaka oranlarıyla ilgili karşılaşabilir miyiz?” sorusunu yanıtlayan Özlü,

*Böyle bir olasılık var. Dalgalanmalar olacaktır. Şu anda gördüğümüz, bu virüsün dalgalanmalar şeklinde devam edeceği. Yani ikinci ataktan bahsediyoruz.

*Bir atak olacak, bitecek, vakalar sıfırlanacak, sonra tekrar ikinci bir atak olacak… Böyle bir beklenti vardı ama bu çok gerçekçi değil ve olası gibi görünmüyor.

*Daha çok şu anda başlayan atağın küçük dalgalanmalar şeklinde devam edeceğini düşünüyoruz. Nereye kadar bu? Aşı bulununcaya kadar.

*Ya da virüs mutasyon geçirip kendi kendini durduruncaya kadar bu sürecin devam etmesi olası görünüyor.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KENT BAZINDA OLABİLİR”

‘Yeniden sokağa çıkma yasağı gelecek mi?’ sorusunu yanıtlayan Özlü, şöyle konuştu;

*Bu kent bazında belki olabilir. Bazı kentlerde vaka sayıları eğer artış devam eder ve gerek duyulursa böyle bir karar alınabilir.

*Büyük kentlerde şu anda sorun çok fazla değil. Daha ziyade Anadolu’da, daha küçük kentlerde artış gözleniyor. Bazı kentlerde kısıtlamalar belli gruplar için, belli saatlerde, belli yoğunlukları önlemek için kısıtlamalar getirilebilir, belli toplantılar iptal edilebilir…

*il bazlı yapılabilir ama ülke bazlı genel kısıtlamaya gidilebilecek bir tablo yok Türkiye’de. Vaka sayılarındaki artışlar bütün Türkiye’de birden bire parladı gibi bir hava yok.

*Belli illerdeki…2. bir atak diyebilirsiniz. Tatile giden insanların taşıdığı 2. bir vaka diye düşünüyorum. Yazın ortaya çıkan sünnet, düğün, nişan, söz, asker uğurlama gibi…

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