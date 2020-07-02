Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı uyarı: Rakamlar böyle giderse yeni tedbirler gelebilir

Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile ‘Gün Başlıyor' programına katılan Prof. Dr. Özkan, pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu.

Özkan'ın açıklamalarından satır başları:

* Okulların açılmasıyla ilgili her türlü plana hazırlıklıyız. Ancak , 15 Ağustos’ta eğitimin başlayıp başlayamayacağıyla ilgili bir karar vermek için erken.

* Artışın pandemi sürecinin ilk ayları olan mart ve nisana göre artış hızı çok yüksek değil, ancak binli rakamların altına inmemiz gerekiyor.

* Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yüz binde 16 vaka sayısı Türkiye'de yüz binde 20. Bu nedenle bize sınırlarını açmadı.

* Bilim Kurulu olarak bizi her türlü plana hazırlıklıyız. Salgın dinamik bir süreç.