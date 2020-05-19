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Bir ilde daha maske takmak zorunlu hale getirildi

Kocaeli'de yarından itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylece maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu il sayısı 28 oldu.

09:16 -
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Bir ilde daha maske takmak zorunlu hale getirildi

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre corona virüsü salgını ile mücadeleye önemli katkı sağlayacağı düşünülerek kentte maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar maske kullanımı zorunlu olacak.

Maske takmayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesine göre idari para cezası kesilecek. Daha önce alınan kararla pandemi süresince deniz yolu ile Kocaeli'ye giriş çıkış ve il sınırlarında özel teknelerle seyir yapmak yasaklanırken, yeni karar alındı.

Sokağa çıkma yasağı olan günler hariç Kocaeli il genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edecek ve il sınırlarında seyir yapmasına müsaade edilen özel teknelerde 5 metreye kadar olan teknelerde 2 kişi, 10 metreye kadar olan teknelerde 3 kişi, 10 metreden fazla olan teknelerde 5 kişi bulunmasına ve tekne içerisinde maske takılması, gerekli hijyenik tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması kaydı ile faaliyette bulunmalarına izin verildi. (DHA)

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?
Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Amasya
Adıyaman Afyonkarahisar AMASYA aydın Balıkesir Bolu Burdur Denizli Gaziantep Gümüşhane Isparta Kastamonu Kayseri Kırklareli Kocaeli
Son güncelleme: 09:19 19.05.2020
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