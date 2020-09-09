Birçok ile sağanak yağış uyarısı! 9 Eylül hava durumu tahminleri…

Hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşmeye başlarken yurdun birçok noktasında yerel sağanak yağışlar sürüyor. Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Kırklareli’nin doğu kesimleri, Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimleri ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamaya göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) , Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.