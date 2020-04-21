Bolu Belediyesi’nden toplu taşıma esnafına 3 ay süreyle bin TL’lik yardım!

Bolu Belediyesi'nin olağanüstü meclis toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, ‘Toplu Taşıma Esnafına 3 Ay 1000 TL Yardım' teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Devletin aylık 800 TL ödemesine ek olarak bin TL ödeme yapacaklarını belirten Özcan, ödemenin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gelir desteği olarak verileceğini ifade etti.

ARAÇ BAŞI ÖDEME YAPILACAK

Toplu taşıma hizmetinden dolayı mağdur olmuş vatandaşlara araç başı belli bir gelir desteği sağlamak istediklerinin altını çizen Özcan, şöyle konuştu:

* Devlet, 65 yaş üstü ücretsiz taşınan vatandaşlarımıza karşılık destek adı altında 800 TL veriyordu otobüs başına.

* Bunları biz eskiden öderken bu süreç öncesinde, ben olayım, bir önceki yönetim olsun, şoför esnafının borcunu keserek ödüyorlardı.

* Yani bize borcu varsa, ki hepsinin borcu var ne borcu olursa olsun.

* Biz, bu yasa çıkmadan önce gelen destekleme paralarını, 800 liraları hiç kesmeden ödedik vatandaşımıza.

* Biz de düşündük, 3 ay süreyle toplu taşım hizmetinden dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımıza araç başı belli bir rakam ödeyelim.

* Yani 3 ay süreyle, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında şoför esnafımıza biner TL, toplu taşımadaki esnafımızın biner TL'lik gelir desteği ile desteklenmesi teklifi bu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Toplu taşıma esnafına 3 ay, bin TL'lik yardım teklifi, oy birliği ile kabul edildi.