Borç içindeki AKP’li belediye 800 bin liralık sponsor olmuş

2019 yılı belediyeler ve belediyelere ait şirketlerin faaliyetlerini denetleyen Sayıştay, Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Samulaş A.Ş’nin mali tablolarında yaptığı incelemede zararda olan şirketin Samsunspor Kulübü Derneği ile yapılan ayni hizmet sözleşmesinin uygulamasında Büyükşehir Belediyesinin gelir kaybına uğratıldığını ve yasal düzenlemelere aykırı şekilde ücretsiz taşıma yaptığını açıkladı.

ÜCRETSİZ UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİDİR

Raporda ayrıca sözleşmenin detaylarına da yer verilerek, “Kulüp taraftarlarının, müsabakanın başlamasından iki saat öncesine kadar stadyum istasyonunda iniş ve bitişinden iki saat sonrasına kadar stadyum istasyonundan biniş yapabilecek şekilde, raylı sistemi ücretsiz olarak kullanacağı belirtilmiştir.

Şirket tarafından sosyal medya kanalları vasıtası ile bilet ya da forma ile gelen taraftarların raylı sistemden ücretsiz olarak faydalanacağı duyurulmuştur. Ancak uygulamada belirtilen saatleri aşacak ve tüm istasyonlar ücretsiz olacak şekilde, belirli kriterlere bağlı kalınmaksızın ücretsiz taşıma gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Buna ek olarak, ücretsiz biniş hakkının kaç kişiye sunulduğuna ve taşıma hizmetinin maliyetine ilişkin bir tespit yapılmamış ve faturalandırılmamıştır. Şirket tarafından şehir içi toplu taşıma hizmetinin sunumunu düzenleyen mevzuatta belirlenen ilke ve esasları aşan bir yetki kullanılmıştır.

Üstelik Ayni Hizmet Sözleşmesinin süresi dolmasına rağmen, ücretsiz taşıma faaliyetleri 2019 yılı içerisinde de devam ettirilmiştir. SAMULAŞ A.Ş.’nin hem raylı sistemi özendirmek hem de şehrin tanıtımı amacıyla sponsorluk veya hizmet akdi sözleşmeleri akdetmesine yasal bir engel bulunmamaktadır.

Ancak anılan sözleşme çerçevesinde personel ve sporcular için düzenlenen kart bedellerinin ciroya dahil edilmemesi nedeniyle eksik hesaplanan 55.780,90 TL tutarındaki kira bedelinin Samsun Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, şirket ve Büyükşehir Belediyesi hakları gözetilerek, özel kurallara tabi olan şehir içi toplu taşıma hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemelere aykırı, taraftarın ücretsiz taşınması uygulamasına son verilmesi uygun olacaktır” denildi.

2 AYLIK SPONSORLUK İÇİN SPOR KULÜBÜNE 800 BİN LİRA

Şirketin finansal sıkıntı yaşamasına rağmen spor kulübü ile sponsorluk anlaşması yapıldığını açıklayan Sayıştay denetçileri, “Şirketin finansal sıkıntı içinde bulunması ve faaliyetleri dolayısıyla zarar etmesine rağmen, Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yapıldığı ve sponsor olunan kulübün sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair gerekli kontrollerin yapılmadığı tespit edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ile SAMULAŞ A.Ş. arasında 26.11.2018-25.01.2019 tarihleri arasını kapsayan 2 aylık süre için aylık 400.000 TL'den toplamda 800.000 TL'lik sponsorluk sözleşmesi imzalandığı görülmüştür.

Yerinde yapılan denetim sürecinde, Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübünün (basketbol ve voleybol) sponsor olunan 2 aylık süre içerisinde sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair herhangi bir veri ve bilgi şirket tarafından sunulamamıştır. Ayrıca sözleşme konusu şartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin kontrollerin de yapılmadığı belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BASİRETLİ TÜCCAR GİBİ TANITIM MALİYETİNDEN KAÇINMALI

Samulaş A.Ş 2019 yılı sonu itibariyle, zarar eden ve finansal sıkıntılarını büyükşehir belediyesinin sermaye artırımları ile aşmaya çalışan bir şirket olduğunu vurgulayan Sayıştay, “Bu nedenle maliyetlerini minimize etmesi büyük önem taşımaktadır. Şehir içi ulaşımda rekabetçi bir ortam olmaması, aslında şirketin tanıtım maliyetlerinden büyük ölçüde kurtulmasını sağlamaktadır.

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir şirketin yönetiminden şehir içi ulaşımda rekabetçi bir ortamın olmadığını dikkate alarak, basiretli bir tüccar gibi tanıtım maliyetlerinden kaçınması bekleneceği açıktır. SAMULAŞ A.Ş, sermayesinin büyük bir kısmı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, yıllar itibariyle zarar eden ve finansal sıkıntı içinde olan bir kamu şirketidir. Rekabetin olmadığı bir faaliyet ortamında, aylık 400.000 TL'den 2 aylık toplam 800.000 TL tutarında sponsorluk anlaşmasının imzalanması, şirketin maliyetlerini artırmaktadır.

Zarar eden ve finansal sıkıntı içinde olan bir şirkette, maliyetlerde gereksiz bir artışa sebep olan bir sponsorluk anlaşması imzalanması; şirketin, Ticaret Kanunu'nun hükümlerinde de vurgulandığı şekilde ticari hayatın gereklerine ve teamüllerine uygun yönetilmediğini göstermektedir” diye belirtildi.