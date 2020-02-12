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Borç yüzünden bunalıma girdi, önce eşini sonra kendini vurdu!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, iddialara göre ekonomik sıkıntılar nedeniyle girdiği bunalım sonrasında önce eşini sonra da kendisini vurdu. 2 çocuk babası şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22:38 -
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Borç yüzünden bunalıma girdi, önce eşini sonra kendini vurdu!

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde ikamet eden 2 çocuk babası Cemil D., iddialara göre borç yüzünden bunalıma girdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Evde bunalıma girmesi sonucu Cemil D., eşi S.D.'yi silahla vurduktan sonra kendisine de vurdu. Ağır yaralanan Cemil D. ve eşi S.D., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Cemil D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. İHA

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