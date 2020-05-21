Bu film sizi niye rahatsız etti?

İYİ Parti, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TV'lerde yayınlanmak üzere bir reklam filmi hazırlattı. 30 saniyelik filmde, Bandırma vapuru, güvertesinde Atatürk ve Atatürk'ün “Türk medeniyeti atinin ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır” sözleri yer aldı.

Reklam filmi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Hüznümüzde bir, sevincimiz de bir. Dünümüzde bir, yarınımız da bir. Birlikte atıyor yüreklerimiz. Çünkü aynı gemideyiz” sözleriyle sona erdi.

İYİ Parti yetkilileri geçen cuma günü reklam filminin yayınlanması için Demirören Grubu'nun reklam servisine başvurdu, yayın fiyatlarını aldı. Kaç reklam girileceği belirlendi. Demirören Grubu Reklam Sevisi, İYİ Parti yetkililerine “Bize göre herhangi bir sorun yok. Sadece hukuk servisimize onaylatmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi bütün TV'ler böyle çalışır” dedi.

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DEMİRÖREN'LE GÖRÜŞME

Kısa süre sonra da İYİ Parti'ye “Reklam filmi için hukuk servisinden onay alınamadığı, bu sebeple reklam filminin yayınlanamayacağı” bildirildi. Bu gelişme üzerine parti yetkilileri Yıldırım Demirören'e ulaşarak durumu anlattı.

Demirören de konuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak, sonuç alınamadı. İYİ Parti'nin filmi Kanal D ile CNN Türk'te yayınlanmadı. Aynı kutlama filmi NTV, Star, FOX TV, Show TV, Habertürk, Beyaz TV, Ülke TV, KRT, Halk TV, Tele-1, Cem TV ve TV 100'de yayımlandı.

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Bütün bu TV'lerin hukuk servisleri reklama onay verdi. SÖZCÜ'nün ulaştığı Demirören Grubu hukuk servisinden Avukat Seçil Şengelir, “Reklam departmanından böyle bir görüş istendiğini hatırlamıyorum, araştırıp bilgi vereyim” dedi. Ancak daha sonra Şengelir aramadığı gibi aramalarımıza da cevap vermedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, reklamlarının Demirören medyada yayımlanmaması konusunu SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi:

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

*İçinde Bandırma vapuru, Atatürk ve sonunda genel başkanımızın birlik ve beraberlik mesajı var. ‘Aynı gemideyiz' sözü de Cumhurbaşkanının sıkça kullandığı kelimedir.

*Bu reklam filminin niçin rahatsız olundu? Atatürk'ten mi, Bandırma vapurundan mı, Karadeniz'den mi, birlik ve beraberlik çağrısından mı? Siz hangi kayığa bindiniz de aynı gemide olmaktan rahatsız oldunuz?

*Siyasi partiler kamu hizmeti yapan kuruluşlardır. Dolayısıyla medya organlarının, bu tür faaliyetlerini, yasalara ve etik kurallara aykırı olmadığı sürece yayımlamak zorundadır. Bu genel kuralı da çiğnediler.

Dikbayır, İYİ Parti'ye karşı uygulanan bu ambargonun partinin ilgili kurullarında değerlendirileceğini ve buna göre karar verileceğini belirtti.