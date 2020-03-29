Bu görüntü bu sabah çekildi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılan corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı ise valiliklere gönderdiği ek genelgede, yolcu otobüslerinin kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edeceğini belirtti. Ancak bu tedbirlere uymayarak halk sağlığını tehlikeye sokanlar da oluyor.

OTOBÜSTE ADIM ATACAK YER YOK

İstanbul’da Gültepe-Kabataş seferini yapan 62 hat numaralı otobüs, iddiaya göre sabah 06.15 hareket saatine rağmen daha fazla yolcu taşımak için daha geç hareket etti. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, onlarca yolcunun tıka basa olduğu otobüste corona virüsü salgınına karşı sosyal mesafenin korunmadığı görülüyor.