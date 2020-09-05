Bu yavruları bu adama nasıl emanet ettiniz?

Şağban'ın tarikatının düzenlediği bir etkinlikte şeyhin küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarını etrafına alarak ilahiler okuttuğunun görüntüleri büyük tepki çekti. Törede, yaşları küçük erkek çocukların semazen kıyafetleriyle semah yaptığı, kız çocuklarının ise tesettürlü kıyafetlerle ilahi okuduğu görülüyor. Şağban da o çocuklara plaket vererek fotoğraf ve görüntü için poz veriyor.

DEVLETE SIZMIŞ

Öte yandan Uşşaki tarikatı Fatih Nurullah'ın, iktidara da muhalefete de sızdığı belgeleriyle ortaya çıktı. 2015 yılında Ankara'da Hacı Bayram Camisi Çevre Düzenlemesi ve Kitapçılar Çarşısı açılış törenine katılan Fatih Nurullah AKP'li bakanlarla protokolde yer aldı.

Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah işler ve dönemin Devlet Bakanı Yalçın Akdoğan'ın arasında oturdu. Videoda, Nurullah, belediye başkanına, yollarının yapımı için iş makinesi gönderdiğini belirterek teşekkür ediyor. Sözde şeyhin ayrıca Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştüğü belirlendi.

2013 tarihli bir başka videoda ise Sağban'ın Alevi ibadethanelerini hedef alarak AKP'yi tehdit ettiği görülüyor. Videoda dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın “Alevilere 500 Cemevi yaptık” sözünü hatırlatan Sağban, “Dün Bekir Bozdağ'ı izliyorum. Diyor ki ‘Alevilere en iyi işi biz yaptık. 500 tane Cemevi bizim zamanımızda açıldı…'

Sen DHKPC'ye adam yetiştirecek yerlere, Alevi gençlerin sana muhalefet edecek menzilleri ortaya çıkarıyorsun, haberin yok. Dergahlara geldiğin zaman, hemen kenara geçiyorsun, kıvırıyorsun. Bunun hesabı bir gün senden de sorulur AK Parti” diyor.