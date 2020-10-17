Ateşkese rağmen Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Ermenistan ordusu dün Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 40'dan fazla kişi de yaralandı.

Saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanlığı’ndan Ermenistan yönetimine sert tepki geldi.

“BU KATLİMALAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları ile ilgili, “Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır” ifadesini kullandı.

“BUNUN ADI KORKKALIKTIR, KALLEŞLİKTİR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulllandı:

* Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan Gence’de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.

* Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan’ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır.

* Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan’ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz. (İHA)