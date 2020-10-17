Son dakika… Ermenistan’dan Gence ve Mingeçevir’e füze saldırısı: Yaralılar var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Ermenistan ordusunun füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Hacıyev, “İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor” dedi.

“Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı” ifadelerini kullanan Hikmet Hacıyev, “Yaralılar ve hasarlar belirlenecek” açıklamasını yaptı.

“ERMENİSTAN’A YENİ FÜZE SİSTEMLERİ GETİRİLDİ”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan’a yeni füze sistemlerinin getirildiğini aktaran Hacıyev, “Hemen Azerbaycan şehirlerinde hain ve zalimce sivillere saldırmaya başladılar” diye yazdı.

Gence’de kayıplar arasında sivillerin de olduğunu duyuran Hikmet Hacıyev, paylaşımında “Ermenistan devletinin terör politikasının tezahürü” ifadelerine yer verdi.

“20’DEN FAZLA EV YIKILDI”

Hacıyev, “Azerbaycan’ın ikinci büyük kentinde masum siviller, Ermenistan’ın gelişigüzel ve hedefli füze saldırısı altında” diyerek saldırılar nedeniyle 20’den fazla evin yıkıldığını söyledi.

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