Ermenistan yine Azerbaycan’da sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var…

Azerbaycan ve Ermenistan arasında haftalardır devam eden gerilim Rusya’nın arabuluculuğu ile sağlanan ateşkes anlaşmasına gölge düşürmeye devam ediyor… Ateşkesten hemen sonra Azerbaycan’ın en büyük kenti Gence’yi vuran Ermeni ordusu bugün de Terter’de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu.

Resmi olmayan ilk bilgilere göre, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ALİYEV: 1 MİLYAR DOLARLIK TEÇHİZAT İMHA ETTİK

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Bakü’den kritik bir açıklama geldi… Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fransız medyasına konuştu. France 24 TV kanalına çıkan ve sorulara yanıt veren Aliyev, Türkiye’den satın alınan İHA’larla ilgili ve Ermenistan ordusuna verilen zarar ile ilgili detayları paylaştı.

Ermenistan’ın işgali altındaki bölgeler özelinde başlayan ve Rusya’nın arabulucuğuna rağmen Ermeni ordusunun başta Gence olmak üzere birçok sivil yerleşimine saldırmasını değerlendiren Aliyev, Ermenistan’a çok sert darbeler vurulduğunu dile getirdi.

Aliyev, Türkiye’den satın alınan İHA’lar kullanılarak Ermenistan’ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettiklerini dile getirdi.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ermenistan’ın desteğini alan Dağlık Karabağ’ı resmi olarak Ermenistan haricinde hiçbir ülke tanımıyor. Resmi belgelere göre bölge Ermenistan’ın işgali altında olarak konumlandırılıyor.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

KAN DONDURAN OLAY: HOCALI KATLİAMI

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubat’ta bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Bütün dünyanın kanını donduran Hocalı Katliamı 1992'de yaşanmıştı.

Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan Hocalı kasabası Ermeni güçleri için önemli bir askerî hedef niteliği taşımaktaydı. Kasaba Hankendi’yle Ağdam’ı bağlayan yolun üzerinde bulunup bölgenin tek havalimanı için üs konumundaydı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre Hocalı kasabası Hankendi’yi top ateşine tutan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından üs olarak kullanıldığı için Ermeni kuvvetler tarafından top ateşine tutulmaktaydı.

Aralık 1991’de Hankendi çevresinde yerleşen ve Azerilerin yaşadığı Kerkicahan kasabasının alınmasından sonra, Hocalı kasabası tamamen Ermeni ablukasında kaldı. 30 Ekim’den itibaren karayoluyla ulaşım kapanmış ve tek ulaşım vasıtası olarak helikopter kalmıştı. 20 Kasım 1991’de Hocavend semalarında Mi-8 helikopterin Ermeni kuvvetler tarafından vurulması ve sonuçta birkaç Azerbaycan devlet resmileri, Rus ve Kazak gözlemciler dahil 20 kişinin ölümünden sonra, hava ulaşımı da kesilmişti. İşgalden önce 1991-1992 kış aylarında Hocalı sürekli olarak bombalanmıştır. Hocalı'dan çıkmış mültecilerin İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne söylediklerine göre, bazı durumlarda bombardımanlar açıkça sivil hedeflere karşı yönlendirilmiştir. Saldırı öncesi, birkaç aydır kasaba elektrik ve gazdan yoksundu.

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