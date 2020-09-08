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Burhan Kuzu bugün hakim karşısına çıkacak

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi olayında ismi geçen eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzu'nun, "nüfuz ticareti" suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Damla GÜLER
09:58 -
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Burhan Kuzu bugün hakim karşısına çıkacak

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve yargılama sonunda beraat eden Orhan Ünğan eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında, “Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ünğan'ın şikayeti sonrasında Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kuzu’nun savunma yapması bekleniyor.

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