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Bursa’da mevlit karıştı: Tekme tokatlı kavga!

Bursa'da yaklaşık yüz kişinin sokak ortasında katıldığı mevlitte kavga çıktı. Çocuk ve kadınların da arada kaldığı kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Yaşanan arbedede maske ve mesafe kuralı unutuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Halil ATAŞ / Bursa
07:31 -
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Olay Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Pazartesi günü akşamı sokak ortasında yemekli mevlit düzenlendi.

İlerleyen dakikalarda bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma başladı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU TEKMELER HAVADA UÇUŞTU 

Kadınların da müdahil olduğu olay büyüdü, yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Çok sayıda kişinin hafif yaralandığı arbedede mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son güncelleme: 07:47 16.09.2020
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