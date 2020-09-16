Bursa’da mevlit karıştı: Tekme tokatlı kavga!

Olay Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Pazartesi günü akşamı sokak ortasında yemekli mevlit düzenlendi.

İlerleyen dakikalarda bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma başladı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kadınların da müdahil olduğu olay büyüdü, yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Çok sayıda kişinin hafif yaralandığı arbedede mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.