Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!

Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'taki 4 katlı tekstil fabrikasının en üst katında saat 15:00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alınan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

YANAN FABRİKA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa’da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tekstil fabrikası, drone ile havadan görüntülendi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da yangına, 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edildiği, yangında ölü ve yaralı olmadığı bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:

* İlimiz Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bugün saat 15.20 sıralarında, 4 kat üzerine kurulu tekstil fabrikasının 4'üncü katında yangın çıkmıştır.

* Yangına 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanılmıştır.

* Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma devam etmektedir. Yangında ölüm ve yaralama olayı meydana gelmemiş, maddi zarar oluşmuştur. (DHA)