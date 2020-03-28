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Büyük buluşma her akşam 20.00’de sozcu.com.tr’de

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar, usta sanatçı Müjdat Gezen ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Gökmen Ulu moderatörlüğünde bir araya geliyor. 'Büyük Buluşma'yı bugünden itibaren her akşam 20.00'de sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr'nin sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz...

Sozcu.com.tr
12:47 -
Haberler Gündem
Büyük buluşma her akşam 20.00’de sozcu.com.tr’de

Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil ile duayen sanatçı Müjdat Gezen, gündeme ilişkin önemli tespit ve değerlendirmeleri ile sozcu.com.tr‘de bir araya geliyor.

Bugünden itibaren her gün 20.00’da sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek programın moderatörlüğünü SÖZCÜ'nün deneyimli haber muhabiri Gökmen Ulu üstleniyor.

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyum sağlayan dörtlü, evlerinden görüntülü sistem ile ekrana bağlanacak.

30 dakika sürecek söyleşiyi Türk basınının Amiral Gemisi SÖZCÜ‘nün internet sitesiyle eş zamanlı olarak sozcu.com.tr‘nin Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından izleyebilirsiniz.

Son güncelleme: 12:56 28.03.2020
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