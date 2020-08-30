Büyük Taarruz’a damga vuran kritik hamle

30 Ağustos 1922’de akşam üzeri son keşif raporlarını harita üzerinde tetkik eden Mustafa Kemal Paşa, Balmahmut’ta bulunan Birinci Ordu Karargahından, Dumlupınar civarındaki 4’üncü Ordu Karagahına hareket etmişti.

Gazi Paşa, Kolordu Kumandanı’na sordu: “Beyefendi, teşebbüs ve kararınız nedir?” Kolordu Kumandanı, “Paşam, yürüyüş halinde bulunan fırkamızın buraya ulaşması ile taarruza geçmeyi düşünüyorum” cevabını verdi.

Mustafa Kemal Paşa ise şöyle dedi: “Düşünmeye vakit yok. Güneş gurup etmeden kati neticeyi almak lazım. Düşman aksi takdirde Murat Dağı eteklerinden, Kızıltaş Vadis’ini takiben çekilebilir.”

Başkumandan karargahında geçen bu konuşmanın ardından, Mustafa Kemal Paşa derhal otomobiline binmiş ve bugün Zafertepe dediğimiz yere inme emrini vermişti. Bu esnada 1. Ordu Kumandanı kendisini ikaz ediyordu: “Paşam, ateş hattına iniyorsunuz.”

Mustafa Kemal Paşa’nın emri harekâtın seyrini değiştirecek ve 30 Ağustos 1922 tarihi Türk milletinin hafızasında asla unutulmayacak bir gün olarak yerini alacaktı.

Kamera: Kubilay Altuğ

Kaynak kitap: 30 Ağustos Hatıraları