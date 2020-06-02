Çakıcı’dan MHP lideri Bahçeli’ye ziyaret

16 yıl cezaevinde yattıktan sonra AKP ve MHP’nin imzasını taşıyan infaz düzenlemesiyle 16 Nisan’da tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

“DEĞERLİ AĞABEYİM”

Ziyaretle ilgili olarak Çakıcı’nın Twitter adresinden şu mesaj paylaşıldı:

* Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim.

* Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim.

BAHÇELİ’NİN ZİYARETİ

Çakıcı, Kırıkkale’deki Keskin T Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak yatarken rahatsızlanması üzerine Bahçeli tarafından hastanede 23 Mayıs 2018 tarihinde ziyaret edilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Bahçeli’nin ziyaretini şu ifadelerle duyurmuştu:

* Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor.

TARTIŞMA ALEVLENMİŞTİ

Ziyaretin ardından af tartışmaları ayyuka çıkmıştı ve MHP kısa süre sonra çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Çakıcı’ya tahliyeyi de kapsayan AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz yasa teklifi ise Meclis Genel Kurulu'nda 14 Nisan 2020’de kabul edilerek yasalaşmıştı.

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