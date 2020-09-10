Çalışanın ayaklarıyla biber ezdiği işletmeye ceza verildi!

Çanakkale’de turşuluk biber üretilen firmada çalışan bir kişinin dans ederek biberleri ayaklarıyla ezdiği görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Söz konusu görüntüler TikTok sosyal medya platformunda firmanın bir çalışanı tarafından yayınlandı. Görüntülerin yayılmasıyla harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, kişinin çalıştığı firmaya hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle ceza verdi.

2,5 TON ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Çanakkale’nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde olduğu tespit edilen işletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edildiği ve firmaya para cezası verildiği açıklandı.

SALÇALIK DOMETESLERİ AYAKLARIYLA EZİP PAYLAŞMIŞTI

Benzer görüntüler geçtiğimiz haftalarda yine aynı sosyal medya plaftormu üzerinden Balıkesir’deki bir salça üretim tesisinden yayınlanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı imalathanede bulunan havuzlarda yaklaşık 5 ton civarında dökme halde 3,5 ton civarında da bidonlarda salça tespit ederek imha etmiş ve ilgili imalathaneye de para cezası vermişti.

Corona virüsü ile mücadele edilen bu dönemde üretim tesislerindeki hijyen ihmallerinin nasıl önleneceği merak konusu oldu.