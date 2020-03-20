Camilerin kapısına corona virüsü kilidi

Diyanet İşleri Başkanlığı 16 Mart'ta aldığı kararla; corona virüs salgınına karşı cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasını virüs salgını tehdidi ortadan kalkıncaya kadar durdurmuş, camilerde sadece bireysel olarak namaz kılınmasına izin verileceğini açıklamıştı.

Dün açıklanan kararda ise cuma günleri ve kandil gecelerinde cami ve mescitlerin tamamen kapatılacağı duyurulmuştu.



CAMİ KAPISINA KİLİT

Bu kararın ardından yurt genelindeki tüm camilerin kapısına kilit vuruldu. İstanbul'da da Sultanahmet Camii'sinin kapıları cuma namazı öncesi kapatıldı.

Caminin kapılarına “Çok değerli cemaatimiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı gereği camimizde cuma namazı kılınmayacağından camimiz kapatılmıştır. Ülkemizdeki corona virüsü salgını nedeniyle bu tedbir alınmıştır.” yazısı asıldı.

