Caroline Koç: Refah ve kalkınma için sportif atılım da gerekli

Corona virüsü pandemisi ile evlere kapandığımız bugünlerde, gençlerimizin geleceği için kimi zaman endişeleniyor, onlara doğru rol modelleri ne kadar tanıtabildiğimizi sorguluyoruz. İşte tam da bugünlerde bir ödül, bu toprakların Türkiye'nin gençleri için çok kıymetli rol modeller yetiştirdiğini yeniden hatırlattı.

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahibini buldu. Ödül, henüz 25 yaşında olmasına rağmen cimnastikte dünya literatürüne ismini yazdıran dünya şampiyonumuz İbrahim Çolak'ın oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, dördüncü kez önemli bir rol modeli ödüllendirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

BİR YAŞAM TARZI

Mustafa Koç gibi önemli bir işadamının anısına neden bir spor ödülü veriliyor? Caroline N. Koç, gençlerin sporu ve olimpik değerleri bir yaşam tarzı olarak benimsemesini çok önemsediklerini belirterek şöyle devam etti: Mustafa'nın bir spor ödülü hayal ederken amacı, ‘dostluk, dayanışma, mükemmeliyet, fair play' gibi, her zaman savunucusu olduğu insani değerlerin, toplumda spor yoluyla yaygınlaşmasına öncülük etmekti. Başarılı sporcularımızın sahada olduğu kadar günlük hayatta da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil edeceklerine inanıyordu. Unutmayalım ki; arzuladığımız refah ve kalkınma sadece ekonomik büyüklükle değil, kültürel zenginlikle, sanat sevgisiyle, eğitim kalitesiyle ve elbette sportif alandaki atılımlarla elde edilebilir.

ÖNCELİKLER SİL BAŞTAN

Caroline N. Koç, küresel salgın nedeniyle töreni bu yıl dijital ortamda gerçekleştirdiklerini aktarırken, corona virüsü salgını ile tüm önceliklerin yeni baştan belirlendiğini söyledi. “Eskiden yalnızca bir film senaryosu olabileceğini düşündüğümüz gelişmelere tanık oluyoruz. Bu kritik süreçte hepimiz, hayatımızı ve sevdiklerimizi kaybetme korkusuyla neredeyse tüm alışkanlıklarımızı gözden geçirdik” diyen Koç, bu dönemde herkesin biraz daha iç sesini dinlediğini aktardı.

Koç, “Artık hepimizin, daha iyi bir dünya için çok daha fazla çaba sarf edeceğini ve bunu mümkün kılacak değerleri hayatının merkezine alacağını düşünüyorum. Tıpkı Mustafa gibi… Mustafa da daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek motivasyonuyla pek çok sosyal girişimi sahiplenmiş bir insandı” diye konuştu.

RAKİBE SAYGI KENDİNE SAYGIDIR, TEVAZU İSE BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ

Bu yıl pandemi şartları nedeniyle 26 Kasım'da Koç Holding'in Youtube kanalında gerçekleştirilen törende İbrahim Çolak'a toplam 250 bin TL'lik maddi ödülün yanı sıra, Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff'in tasarladığı ödül takdim edildi. Çolak, cimnastik sporunun kendisine iyilik duygusunun sporun can damarı olduğunu gösterdiğini söyleyerek şöyle devam etti:

Spor bana yarışmanın, barışmaya giden yolun ilk durağı olduğunu öğretti. Mükemmelliğin, fedakârlığın bir arada olduğunu fısıldadı. Rakiplere saygının, kendime saygı duymak olduğunu anlattı. Her defasında, tevazunun sadece bir nezaket kuralı değil, bir dünya görüşü olduğunu bana hatırlattı. Bir dünya şampiyonu ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahibi olarak bundan sonra sorumluluğumun daha da arttığını biliyorum.

THE COLAK HAREKETİNİ LİTERATÜRE SOKTU

– Milli sporcu İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 yılında İzmir'de doğdu.

– Kendi adını taşıyan The Colak hareketini cimnastik literatürüne sokan Çolak, 2018'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ülkemize bu branştaki en büyük

madalyayı getirdi.

– İbrahim Çolak, 2019 yılında Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

– Milli cimnastikçi Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.