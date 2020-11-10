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Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı

Kayseri’de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. Meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kaçan otomobilin olay yerinde düşen plakası yakayı ele vermesini sağladı.

Güncellenme: 08:04, 10/11/2020
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Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde ilerleyen Ü.Y.Y. idaresindeki otomobile bir başla otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ü.Y.Y. ve yolcu koltuğundaki M.O.M. yaralandı.

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çarptığı araçtaki yararlıları ölüme terk edip kaçan araç sürücüsünü olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

Kayseri Kocasinan otomobil
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