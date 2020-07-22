Çekmeköy’de zabıta gerginliği

Edinilen bilgiye göre İBB iştirak şirketi Beltur, 21 Temmuz günü sabah saatlerinde Çekmeköy'de Madenler Meydanı'na çay ve su satmak üzere karavan tipi büfe koydu.

AKP'li Çekmeköy Belediyesi zabıtası, ruhsatı olmadığı ve kendi yekti alanlarına girdiği gerekçesi ile karavandan satış yapılmasına engel oldu.

Çekmeköy ve Ümraniye Belediyesi'ne ait çekiciler de büfeyi kaldırmak üzere meydana geldi. Akşama doğru Çekmeköy Belediyesi zabıtası ile İBB zabıtası karavan büfe nedeniyle karşı karşıya geldi, ortam gerildi. Olay yerine emniyet güçleri de geldi.

MEYDANLAR İBB YETKİSİNDE

Dün gece başlayan gerginlik sonrasında satışa hâlâ başlanamadığı, yetkililer arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. İstanbul'da bütün ilçelerdeki meydanlar İBB'nin yetki alanında bulunuyor.