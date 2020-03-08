Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran sözler!

2019 yılında Ordu'da evinin önünde tanımadığı Özgür Arduç tarafından katledilen Ceren Özdemir’in adı, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni açılan gençlik merkezine verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan merkezin açılışına Özdemir ailesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve eski kocası tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Ayşe Tuba Arslan'in ailesi katıldı.

“ACIMIZI HİÇBİR ŞEY DİNDİREMEZ”

“Bizim için büyük bir onur oldu. Türkiye'nin sorunu olan bir yaraya el basmış oldu” diye Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu anlamda başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ceren herkesin yüreğinde bir sızı, bir farkındalık oluşturdu. Bunu da öldü olarak düşünmüyorum.

*Bu anlamda başkanımın da burada yaşatması, ölmediğini bize ya da o anlamda daha ileriye gelecek canlara bir şey gelmemesi adına belki de bir öncü olacaktır.

*Yani o anlamda onurluyuz ama tabii ki acımızı hiçbir şey dindiremez. Bundan sonraki temennim şudur; inşallah yargıda bir düzelme olacak, sokaklara bu caniler bırakılmayacak. Bu anlamda adımlar atılırsa başka canların gitmesi engellenmiş olur.

“CEHALETE KARŞI BİR DİRENİŞ”

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt ise açılış konuşmasında 8 Mart’ın kadınlar için bir mücadele günü olduğu belirterek, “Aslında bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kutlama mı yapacağız anma mı yapacağız diye tartışırken, bu günün bir direniş günü olduğunu, bu günün bir mücadele günü olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerek. İşte bizde o nedenden dolayı bugün Türkiye'deki kadın cinayetlerine karşı cehalete karşı bir direniş örneği gösteriyoruz” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Açılış sırasında Başkan Kurt yurt genelinde cinayete kurban giden kadınlar hakkında konuşurken Ayşe Tuba Arslan'in annesi ve diğer vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Açılışın ardından Özdemir ailesi, gençlik merkezini gezdi. DHA

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